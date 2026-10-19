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Insekten„Klares Warnsignal“: Wo die Bienen verschwinden

Lesezeit: 3 Min.

Eine Hummel bestäubt eine Blüte des Echten Beinwells. Hummeln leiden besonders unter den Auswirkungen der Erderwärmung.
Eine Hummel bestäubt eine Blüte des Echten Beinwells. Hummeln leiden besonders unter den Auswirkungen der Erderwärmung.
IMAGO/Gabriele Hanke

Die Bienenvielfalt in Europa geht merklich zurück, zeigt eine umfangreiche Auswertung. Doch es gibt auch Gewinner.

Von Christoph von Eichhorn

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Wenn vom Wohlergehen der Bienen die Rede ist, scheint die Aufmerksamkeit etwas unfair verteilt zu sein. Durch die Medien schwirrt meist in Schwärmen die westliche Honigbiene, die das gleichnamige Supermarktprodukt herstellt. Doch handelt es sich dabei nur um eine von insgesamt mehr als 2100 Bienenarten, die in Europa vorkommen. Viele davon sind Wildbienen und Einzelgänger, darunter Spezialisten wie die Rote Schneckenhausbiene, die in leeren Schneckenhäusern nistet, oder die Schwarze Mörtelbiene, die sich ihre Behausungen aus Sand, Steinchen und Speichel zimmert. Hinzu kommen in Europa 900 Schwebfliegenarten, die ebenfalls Pflanzen bestäuben.

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