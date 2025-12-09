Der zweite Johannesbrief ist kurz, er enthält nur 245 Wörter, und er bleibt auch an inhaltlicher Tiefe hinter anderen Schriften des Neuen Testaments zurück. Der britische Theologe James Leslie Houlden sagte deshalb sogar einmal, falls es nötig wäre, ein Buch des biblischen Kanons für überflüssig zu erklären, dieser Brief wäre ein heißer Kandidat. Doch womöglich hat Houlden ihm damit Unrecht getan. Denn es könnte sein, dass sich in dem Brief etwas versteckt – oder besser: jemand.