Vögel haben komplexe Erinnerungen, Oktopusse fühlen Schmerz: Forscher vermuten, dass viel mehr Arten als gedacht sich und die Welt bewusst erleben. Was heißt das für den Umgang mit ihnen?

Von Tina Baier

Wie fühlt es sich wohl an, ein Oktopus zu sein? Hat er Angst, wenn er vor einem Hai fliehen muss? Fühlt er sich wohl, wenn er, eingekuschelt in alle acht Arme, an seinem Lieblingsplatz döst? Anders gefragt: Haben Oktopusse ein Bewusstsein, das es ihnen ermöglicht, Empfindungen zu haben und subjektive Erfahrungen zu machen?