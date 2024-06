Aktivisten wollen Berlin grüner machen. In dicht bebauten Gebieten ist das gar nicht so einfach – doch es gibt ein paar Tricks.

Von Katja Richter

Die Luft ist frisch, das Pflaster weniger aufgeheizt. Die Verdunstung an den Blättern sorgt für Kühlung, der durchwurzelte Boden speichert Regenwasser und lässt es versickern: An Sommertagen sind Schatteninseln unter großen Bäumen wohltuende Oasen, besonders in dicht bebauten Innenstädten. Bäume gelten daher als wichtig für die Anpassung an den Klimawandel, an heißere und trockenere Sommer.