Bambus-Geschirr wird als ökologisch beworben, in aller Regel ist es das aber nicht. Man könnte das als ärgerliches Beispiel von Greenwashing abtun, doch die Produkte bergen weitere Probleme - darunter auch gesundheitliche.

Von Berit Uhlmann

Die Öko-Anmutung ist durchaus gelungen. Matt, leicht rau und gerne in gedeckten Farben bedruckt kommt Bambus-Geschirr daher - als Kaffeebecher, Picknickteller oder Schälchen für Kinderbreie. Angesichts dieser Aufmachung wäre nicht verwunderlich, wenn viele Verbraucher glauben, womit die Hersteller werben: Dass sie ein Produkt aus einem nachwachsenden Rohstoff in der Hand halten, das recycelbar ist und Bestnoten in Sachen Umweltschutz verdient. Doch leider irren sie.