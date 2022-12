Von Michael Brendler

In England wunderten sich die Infektiologen bereits im September: Kinder mit Scharlach tauchten in großer Zahl normalerweise erst im Frühjahr in den Praxen auf. In diesem Jahr aber sind bereits Anfang Dezember 6601 gemeldete Fälle zusammengekommen. Für den Zeitraum von Mitte September bis Mitte November haben die Behörden inzwischen genauer nachgerechnet. In diesen zwei Monaten wurden demnach in diesem Jahr mehr als dreimal so viele Krankheitsfälle gezählt wie im Durchschnitt der vorhergehenden fünf Jahre.