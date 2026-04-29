Dorothee Bär steht auf einem Balkon in Tromsø, Norwegen. Hinter der Brüstung geht es bestimmt gut 20 Meter in die Tiefe, aber die CSU-Politikerin schaut in eine Handykamera, neben ihr steht unter anderem die SPD-Politikerin Bettina Martin, Wissenschaftsministerin aus Mecklenburg-Vorpommern. Bär hat sie mit in die Selfie-Runde geholt.
Klimawandel und RaumfahrtForschungsministerin Bär in Norwegen: Nur noch kurz die Welt retten
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CSU-Forschungsministerin Dorothee Bär hat in der schwierigen Koalition genug Baustellen. Bei ihrem Norwegenbesuch geht es zur Abwechslung mal um die ganz großen Probleme.
Von Valerie Höhne, Tromsø
Forschung und Technologie:„Hier sind wir Entwicklungsland“
In der Frauengesundheit habe Deutschland Nachholbedarf, sagt Bundesforschungsministerin Dorothee Bär. Im Interview spricht sie auch über Kernfusion für Deutschland, über Sexismus in Forschung und Politik und die Frage, warum sie sich über Outfit-Kommentare wundert.
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