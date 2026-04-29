Dorothee Bär steht auf einem Balkon in Tromsø, Norwegen. Hinter der Brüstung geht es bestimmt gut 20 Meter in die Tiefe, aber die CSU-Politikerin schaut in eine Handykamera, neben ihr steht unter anderem die SPD-Politikerin Bettina Martin, Wissenschaftsministerin aus Mecklenburg-Vorpommern. Bär hat sie mit in die Selfie-Runde geholt.