Lange bevor sie sprechen oder laufen können, zeigen Babys eine Art von Humor. Warum das so ist, und was Eltern aus dem Lachen ihres Kindes schließen können.

Caspar Addyman hat keine Kinder. Aber wahrscheinlich hat er schon mehr Energie darauf verwendet, Babys zum Lachen zu bringen, als manche Eltern. Er hat ein Theaterstück für Kleinkinder entwickelt, Kinderbücher verfasst, mit einem Grammy-Gewinner den „Happy Song“ kreiert. Er hat Studien mit insgesamt rund 1500 Babys gemacht. Und er hat blaue Haare.