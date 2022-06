Von Viola Koegst und Moritz Fehrle

Nicole Bornhak will nicht telefonieren. Auf eine Mail antwortet sie, dass sie bei der Recherche weiterhelfen wolle - aber nur schriftlich. Am Telefon fühlt sie sich unwohl. Bornhak ist Autistin. Die Diagnose hat sie erst im Erwachsenenalter bekommen, als sie schon seit Jahren in psychologischer und psychiatrischer Behandlung war: Verdacht auf Persönlichkeitsstörung, Magersucht, Depression. Eine Autismus-Spektrum-Störung (ASS) aber zog kein Arzt in Betracht.