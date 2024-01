Didier Queloz leitet an der ETH Zürich das Zentrum für den Ursprung und die Verbreitung von Leben (Centre for Origin and Prevalence of Life). Gemeinsam mit seinem Doktorvater Michel Mayor entdeckte er den ersten Exoplaneten, der einen sonnenähnlichen Stern umkreist. 2019 erhielten beide dafür den Nobelpreis für Physik.

(Foto: Frank Augstein/AP)