Von Andreas Jäger

Sind wir alleine, oder gibt es weitere belebte Planeten im All? Diese Frage beschäftigt Menschen schon lange, sie ist ja auch nicht einfach zu beantworten. Die Milchstraße erstreckt sich über ein knapp 200 000 Lichtjahre großes Gebiet, hunderte Milliarden Sterne gibt es in unserer Heimatgalaxie. Irgendwo in diesen Weiten könnte ein Himmelskörper sein, auf dem lebende Organismen existieren oder existierten - viel zu weit entfernt, um eine Expedition dorthin zu entsenden. Doch was, wenn sich auch in unserem Sonnensystem Spuren von außerirdischem Leben finden ließen oder zumindest winzige Bruchstücke davon?