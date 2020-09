Von Daniel Clery

Vor fünf Jahren war die Studentin Sofia Sheikh am Ende. Eigentlich wollte sie weiter an der University of Berkeley heiße Riesen-Exoplaneten erforschen, doch dann hatte ihr Betreuer gekündigt. Zufällig entdeckte sie im Internet einen Beitrag über ein großzügig finanziertes Projekt zur Suche nach außerirdischer Intelligenz (Seti), dessen Leiter ebenfalls in Berkeley arbeitete: der Astrophysiker Andrew Siemion. Sie traf sich mit Siemion, als er noch in seinem gerade bezogenen Büro Kisten auspackte. "Von da an ist alles Geschichte", sagt Sheikh.