Die Landung war minutiös geplant: Nach 39 Mondumrundungen ist Athena am Donnerstag gegen 18:30 Uhr deutscher Zeit am Südpol des Mondes aufgesetzt. „Wir sind auf der Oberfläche“, sagte Tim Crain von der US-Firma Intuitive Machines im Kontrollzentrum der Nasa, aus dem die Welt per Livestream zuschauen kann. Ein Sprecher der Nasa bestätigte die erfolgreiche Landung im Livestream.