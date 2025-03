Die auf der ISS gestrandeten US-Astronauten Suni Williams und Barry Wilmore sind in der Nacht zu Mittwoch vor Florida gelandet. Damit beginnt die nächste große Aufgabe: wieder zu Erdenwesen zu werden. Was auf die beiden zukommt, erklärt Raumfahrtmedizinerin Claudia Stern.

Interview von Theresa Palm

Endlich ist die Ablösung da: Nach dem ungeplanten neunmonatigen Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation ISS sind Suni Williams und Barry Wilmore am Dienstagabend zur Erde zurückgekehrt. Am Sonntag hatte die Dragon-Kapsel der Firma Space-X mit den Astronauten der Crew-10 an der ISS angedockt. Am frühen Dienstagmorgen traten Williams und Wilmore mit der Crew-9-Kapsel den Rückflug an. Um 22.57 Uhr deutscher Zeit ist die Kapsel mit Williams, Wilmore und zwei weiteren Astronauten, die drei Monate kürzer auf der ISS waren, vor Florida ins Meer gefallen.