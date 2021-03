Von Werner Bartens, Christina Berndt, Hanno Charisius, Henrike Rossbach und Rainer Stadler

Plötzlich ist dieses Lied zu hören in der Stille der Siedlung, aus dem Handy tönt der Gesang der Gekreuzigten: "Always Look on the Bright Side of Life". Ausgerechnet. Thomas Mertens sitzt auf seiner Terrasse, wenn man ums Haus herumgeht, kann man in der Ferne das mächtige Ulmer Münster sehen. Mertens schwärmt jetzt erst mal von Monty Python. Er ist 71 und seit 2017 Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (Stiko), da kann ein bisschen Optimismus gerade nicht schaden.