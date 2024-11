Sehr. Der 375 Meter große Brocken wird voraussichtlich in 32 000 Kilometern Höhe an unserem Planeten vorbeirauschen. Ließe er sich im Ernstfall ablenken?

Von Joachim Laukenmann

Ein Asteroid, der sich der Erde an einem Freitag, dem 13., nähert? Für einmal ist das sogar ein doppelter Glücksfall. Erstens wird der Asteroid Apophis die Erde am Freitag, dem 13. April 2029, nicht treffen, sondern nur unglaublich knapp an ihr vorbeirauschen: in einer Entfernung von 32 000 Kilometern über der Erdoberfläche, näher als die geostationären Satelliten. Rund zwei Milliarden Menschen auf der Erde werden ihn für kurze Zeit mit bloßem Auge sehen können, auch von Europa aus.