So schön wie ein gutes Gehalt

Bienen, Wälder, Vögel: Dienstleistungen der Natur, die in der Praxis nichts kosten, aber Milliarden wert sein können.

Warum Vögel in der Umgebung Menschen zufriedener machen - und womöglich genauso wichtig sind wie mehr Geld.

Von Thomas Krumenacker

Die Reisebranche hat es längst erkannt. Ob Hirschbrunft in der Wallonie, die Wanderung der Wale vor der Küste Kaliforniens oder der Vogelzug an der Straße von Gibraltar: Mit Reisen zu spektakulären Naturschauspielen lässt sich viel Geld verdienen. Dass der Kontakt mit wilden Tieren Menschen in ganz Europa aber nicht nur lieb und manchmal auch teuer ist, haben jetzt Frankfurter Forscher herausgefunden.