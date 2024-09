Interview von Thomas Krumenacker

Für den Faktencheck Artenvielfalt haben 145 Fachleute in drei Jahren alle verfügbaren Daten über den Zustand der Natur in Deutschland auf mehr als 1200 Seiten zusammengetragen. Das Werk soll der Politik bei der Entscheidungsfindung helfen. Wie steht es also um die Artenvielfalt in Deutschland, und wie viel politische Veränderung darf man sich nun erhoffen? Fragen an Christian Wirth, der die Arbeiten an dem Mammutwerk mit geleitet hat.