Von Tina Baier

Artenschutz funktioniert. Das beweist etwa die Rettung des Wisents. Die zotteligen Rinder galten noch Anfang des 20. Jahrhunderts in Europa als ausgestorben. Doch einige Tiere hatten in Zoos überlebt. Sie wurden aufgepäppelt, gezüchtet und in aufwendigen Projekten wieder ausgewildert. Heute leben wieder Tausende Wisente in Europa.