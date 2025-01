Für Reptilien gibt es einen, für Amphibien und natürlich auch für Vögel und Säugetiere: einen Überblick, wie stark diese Tierklassen weltweit bedroht sind. Bei Süßwasserorganismen klaffte hingegen bislang eine riesige Wissenslücke. Erst jetzt hat ein internationales Team hat untersucht, wie es den Tieren in Flüssen, Seen und anderen Süßgewässern geht. Das Ergebnis ist erschreckend: „Fast ein Viertel der Süßwasserorganismen ist vom Aussterben bedroht“, sagt Jörn Geßner vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin, der an der Studie beteiligt war.