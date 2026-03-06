Es holpert im Artemis-Programm der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa. Die Mission Artemis 2, eine astronautische Umrundung des Mondes, sollte ursprünglich Anfang Februar starten. Sie wurde auf März vertagt, aber dann musste die Nasa feststellen, dass es Probleme mit der Helium-Befüllung der Rakete gibt. Jetzt soll es im April losgehen, frühestens.