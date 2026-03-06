Zum Hauptinhalt springen

RaumfahrtWas die verschobenen Mondpläne der Nasa bedeuten

Lesezeit: 4 Min.

Unten die SLS-Mondrakete für die Artemis-2-Mission, oben (in weiß) das Orion-Raumschiff: Hier wird der ganze Stapel zurück ins Montagegebäude gerollt, der nächste Start ist nun für April geplant.
Unten die SLS-Mondrakete für die Artemis-2-Mission, oben (in weiß) das Orion-Raumschiff: Hier wird der ganze Stapel zurück ins Montagegebäude gerollt, der nächste Start ist nun für April geplant. John Raoux/John Raoux/AP/dpa

Die US-Weltraumbehörde hat den Plan für die Rückkehr zum Mond geändert, ein zusätzlicher Übungsflug vor der Landung soll Routine bringen. Kann das funktionieren?

Von Theresa Palm

Es holpert im Artemis-Programm der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa. Die Mission Artemis 2, eine astronautische Umrundung des Mondes, sollte ursprünglich Anfang Februar starten. Sie wurde auf März vertagt, aber dann musste die Nasa feststellen, dass es Probleme mit der Helium-Befüllung der Rakete gibt. Jetzt soll es im April losgehen, frühestens.

Zur SZ-Startseite

Raumfahrt
:„Das ist ein Geoengineering-Experiment, das nie jemand machen wollte“

Eine abstürzende Space-X-Rakete hat eine Wolke aus Lithium erzeugt. Das wird in Zukunft wahrscheinlich häufiger passieren. Die Folgen sind nicht abzusehen.

SZ PlusVon Theresa Palm

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite