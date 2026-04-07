Die Mission Artemis 2 ist, auch wenn immer wieder auf Forschungselemente verwiesen wird, in allererster Linie ein Testflug für künftige Missionen. Wenn sie zeigt, dass Rakete und Raumschiff vier Menschen wohlbehalten zum Mond und wieder zurück bringen können, ist das Ziel erreicht. Aber sollte darüber hinaus überhaupt etwas wissenschaftlich Neues herauskommen, dann vermutlich aus der Phase, die nun hinter Victor Glover, Jeremy Hansen, Christina Koch und Reid Wiseman liegt: die Umrundung des Mondes auf der erdabgewandten Seite.