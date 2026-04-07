Die Mission Artemis 2 ist, auch wenn immer wieder auf Forschungselemente verwiesen wird, in allererster Linie ein Testflug für künftige Missionen. Wenn sie zeigt, dass Rakete und Raumschiff vier Menschen wohlbehalten zum Mond und wieder zurück bringen können, ist das Ziel erreicht. Aber sollte darüber hinaus überhaupt etwas wissenschaftlich Neues herauskommen, dann vermutlich aus der Phase, die nun hinter Victor Glover, Jeremy Hansen, Christina Koch und Reid Wiseman liegt: die Umrundung des Mondes auf der erdabgewandten Seite.
Artemis 2Was die Crew auf der Rückseite des Mondes gesehen hat
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Der interessanteste Teil des Flugs ist vorbei: die Umrundung der Mondrückseite. Wie sie ablief, welche Beobachtungen die Astronauten machen konnten und was das der Wissenschaft bringt – oder auch nicht.
Von Dieter Sürig und Marlene Weiß
Mondmission:„Ich wäre jetzt gerne an seiner Seite“
Der deutsche Astronaut Alexander Gerst war schon mit dem Commander der Artemis-2-Mission im Weltraum unterwegs. Im Interview erzählt er, wie es ist, diesmal nur zusehen zu dürfen, und weshalb die Menschheit unbedingt zum Mond zurückkehren muss.
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