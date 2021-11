Die Villa Vals im namensgleichen Ort in der Schweiz wurde unterirdisch so in den Hang gebaut, wie Kinder Hütten bauen, wenn sie spielen.

Von Gerhard Matzig

Arthur ist tot. Vermutlich hat man ihn zersägt. Wo sich seine Überreste befinden, ist unklar. Der Mann, der den Auftrag dazu gegeben hat, Arthur mit Stumpf und Stiel vom Erdboden zu tilgen, weiß auch nicht, wo er hin ist. "Leider", sagt er, "ich habe keine Ahnung." Am Telefon hört sich Reinhold Köcher, Bauingenieur und Geschäftsführender Gesellschafter der Hachinger Bau GmbH mit Sitz in Unterhaching bei München, gar nicht mal an wie jemand, der eiskalt Auftragskiller losschickt. Und dann nicht wissen will, was mit den Leichen geschieht. Er wirkt eher freundlich besorgt als mörderisch.