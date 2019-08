Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einer Voruntersuchung für den Anbau einer Klinik in Stuttgart sind mehrere frühmittelalterliche Gräber freigelegt worden. Es sei ein wahrhaftiger Friedhof, sagte Jonathan Scheschkewitz vom Landesamt für Denkmalpflege Stuttgart am Mittwoch. Bereits in den 1930 Jahren seien in der Umgebung der Klinik Bestattungen zum Vorschein gekommen. 35 Gräber im Stadtteil Bad Cannstatt wurden bislang untersucht, von weiteren mindestens 20 sei auszugehen, sagte die Grabungstechnikerin Hannah Witte. Die Gräber lägen dicht an dicht. "Bad Cannstatt war im Frühmittelalter das Zentrum der Region", sagte Scheschkowitz.