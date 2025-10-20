„Nichts deutete auf die kommende Katastrophe hin. Und doch rumorte es unter der Oberfläche. Es war der letzte Sommer Pompejis. Schon bald wird die Stadt, zusammen mit dem benachbarten Herculaneum, nur noch Erinnerung sein, verschüttet unter Asche und Lavasteinchen.“ So beschreibt Gabriel Zuchtriegel in seinem neuen Buch die letzten Augenblicke der antiken Stadt, bevor sie beim Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus begraben und damit für die Nachwelt konserviert wurde.
Neues aus PompejiWie Sex und Sklaverei das Christentum förderten
Lesezeit: 4 Min.
Graffiti, Mosaike und die „Hölle auf Erden“: In seinem neuen Buch erzählt der Archäologe Gabriel Zuchtriegel von der Idee der Nächstenliebe, die vielen Menschen in Pompeji Hoffnung gab.
Von Anke Fossgreen
Archäologie:Die Toten von Pompeji waren andere, als man dachte
Die Gipsabdrücke wirken so lebensnah, dass lange offensichtlich schien, wer die Menschen einst waren. Gen-Analysen zeigen nun: Viele dieser Geschichten sind falsch.
Lesen Sie mehr zum Thema