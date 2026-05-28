Reiten ist ein effektives, aber gefährliches Unterfangen. Eine neue Analyse zeigt, dass es der Mensch womöglich früher in den Griff bekam als gedacht.

Menschen auf dem Rücken von Pferden: Seit der Erfindung des so viel einfacher zu bedienenden und besser zu beherrschenden Autos sind sie zwar kein alltäglicher Anblick mehr. Aber ein vertrauter Anblick sind sie doch. Als hätte es sie schon immer gegeben, diese Einheit zweier Individuen, gemeinsam auf dem Weg in den Sonnenuntergang, fast wie vorbestimmt von der Natur.