„Ich hoffe, Sie haben gute Brillen mitgebracht“, sagt Nicholas Conard, und er wirkt etwas nervös. Der Archäologe von der Universität Tübingen streift sich eigens ein Paar schwarze Gummihandschuhe über, denn die hätten mehr Grip als die weißen aus Stoff, sagt er. „Das sind mit Abstand die kleinsten Funde, die wir jemals präsentiert haben.“ Und wenn Conard etwas vermeiden will, dann dass ihm herunterfallen und zerbrechen könnte, was er gleich aus zwei kleinen Kästchen holen wird.