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Schwäbische AlbArchäologen finden zwei 40 000 Jahre alte Vogelfiguren aus Mammutstoßzähnen

Lesezeit: 3 Min.

Zwei Vogelfiguren aus dem Hohle Fels, ca. 40.000 Jahre alt.
Zwei Vogelfiguren aus dem Hohle Fels, ca. 40.000 Jahre alt. Ralf Ehmann / Grafik: urmu

Die einzigartigen Schnitzereien stammen aus der jüngeren Altsteinzeit. In derselben Höhle wurden bereits Flöten ausgegraben. Was die Funde so besonders macht.

Von Jakob Wetzel

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„Ich hoffe, Sie haben gute Brillen mitgebracht“, sagt Nicholas Conard, und er wirkt etwas nervös. Der Archäologe von der Universität Tübingen streift sich eigens ein Paar schwarze Gummihandschuhe über, denn die hätten mehr Grip als die weißen aus Stoff, sagt er. „Das sind mit Abstand die kleinsten Funde, die wir jemals präsentiert haben.“ Und wenn Conard etwas vermeiden will, dann dass ihm herunterfallen und zerbrechen könnte, was er gleich aus zwei kleinen Kästchen holen wird.

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