Ballhausen (dpa/th) - Ein Team von Ehrenamtlern aus Thüringen hat im Unstrut-Hainich-Kreis das Wrack eines abgestürzten deutschen Jagdflugzeugs aus den Jahren 1944/45 geborgen. "Eine solche Größe und Qualität der Wrackteile gibt es in Deutschland kaum", betonte der Gebietsreferent des Thüringischen Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie, Christian Tannhäuser, am Donnerstag. Das bei Ballhausen im Juni gefundene Wrack bleibe vorerst zur wissenschaftlichen Untersuchung in einer Halle der Gemeinde. Was danach damit geschehen soll, ist noch nicht entschieden.