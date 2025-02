Mehr als ein Jahrhundert ist vergangen, seit in Ägypten zuletzt das Grab eines Pharaos entdeckt worden ist: 1922 fand der Archäologe Howard Carter das Grab von Tutanchamun. Nun sind Forscher erneut auf die Grabstätte eines altägyptischen Königs gestoßen: Wie das ägyptische Ministerium für Tourismus und Altertümer mitteilt, hat ein ägyptisch-britisches Team bei Luxor, nahe dem Tal der Könige, die Grabkammer von Thutmosis II. gefunden.

Der Zugang zu dem Grab war bereits im Oktober 2022 entdeckt, aber zunächst einer Ehefrau eines Pharaos zugeordnet worden. Erst später wurde klar, für wen die Kammer tatsächlich gedacht war. Das gehe unter anderem aus Inschriften auf zerbrochenen Alabastergefäßen hervor, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. Thutmosis II. war ein Pharao der 18. Dynastie, mit der das sogenannte Neue Reich begann. Aus dieser Dynastie stammen auch die heute sehr bekannten Könige Echnaton und Tutanchamun; Thutmosis II. war Echnatons Ur-Ur-Urgroßvater. Der Pharao regierte von etwa 1492 bis 1479 vor Christus in Theben und gilt als eher schwacher, kränklicher Herrscher; nach seinem Tod übernahm seine Frau und Halbschwester Hatschepsut die Macht. Die nun entdeckte Grabkammer sei das letzte königliche Grab aus der 18. Dynastie, die bislang nicht lokalisiert worden war, so die ägyptische Behörde.

Die Mumie des Pharaos befand sich nicht mehr im Grab

Anders als sein Grab ist die Mumie von Thutmosis II. mutmaßlich bereits im Jahr 1881 gefunden worden. Damals stießen Ausgräber in einem im alten Ägypten angelegten Mumienversteck zum Schutz vor Grabräubern auf die sterblichen Überreste verschiedener altägyptischer Herrscher. Eine von diesen gilt als Mumie von Thutmosis II., die Zuordnung ist aber umstritten. Untersuchungen an dieser Mumie ergaben Hinweise auf erbliche Erkrankungen und Fehlbildungen. Die Mumie befindet sich heute im Nationalmuseum der ägyptischen Zivilisation in Kairo. Den Fund des Grabes bezeichnete die ägyptische Altertümerverwaltung als eine der wichtigsten Entdeckungen der vergangenen Jahre. Erstmals sei damit auch Grabinventar von Thutmosis II. entdeckt worden.

Den beteiligten Archäologen zufolge ist der Kern der Grabkammer einfach gestaltet. Ein Gang mit einer Bodenbeschichtung aus weißem Gips führe zur eigentlichen Grabkammer. Am Putz der Wände hätten sie Überbleibsel von Inschriften in blauer Farbe sowie goldgelber Sterne entdeckt. Zudem fanden sie Passagen aus dem Amduat, einem religiösen Text, der damals speziell für königliche Gräber gedacht war, um den Verstorbenen die Orientierung im Jenseits zu erleichtern.

Weil das Grab nach dem Tod des Pharaos überflutet wurde, war der Putz teilweise abgebrochen und wurde nun restauriert. Der Gang liegt etwa 1,4 Meter höher als die Grabkammer. Vermutlich habe man über diesen Gang unter anderem die Mumie aus dem Grab getragen, meinen die Forscher.