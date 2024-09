Interview von Jakob Wetzel

Juden haben Geld: Dieses Klischee hat sich in vielen Köpfen festgesetzt. In einer repräsentativen Umfrage im Jahr 2022 stimmten 27 Prozent der Deutschen der Aussage zu, Juden seien reicher als der Durchschnitt. 23 Prozent waren überzeugt, Juden hätten zu viel Macht in der Wirtschaft und im Finanzwesen. Andere Umfragen kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Den Münchner Historiker Andreas Rentz überrascht das nicht. Er ist dem Klischee auf den Grund gegangen, hat nach dessen Ursprüngen gesucht und seine Forschungsergebnisse nun als Buch veröffentlicht („Der ‚Geldjude‘“, De Gruyter Oldenbourg). Ein Gespräch über reale Juden, christliche Glaubenssätze und Argumente, die im Mittelalter sehr plausibel schienen – auch wenn sie heute gaga wirken.