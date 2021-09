Von Katrin Blawat und Josef Kelnberger

Müssen Hunde, Katzen, Meerschweinchen sterben, weil in Brüssel grüne Prinzipienreiter am Werk sind? Seit Wochen herrscht Aufruhr unter Haustierbesitzern und Tiermedizinern, in Deutschland und auch in Österreich. Sie gipfeln in Morddrohungen gegen Martin Häusling, den Agrarexperten der Grünen im Europaparlament. Der Vorwurf an ihn: Er treibe das Europaparlament dazu, den Einsatz von Antibiotika in der Tiermedizin allzu massiv einzuschränken. Am Mittwochabend haben Häusling und seine Unterstützer die entscheidende Abstimmung verloren. Das EU-Parlament lehnte es ab, fünf bestimmte Antibiotikagruppen für den Einsatz beim Menschen zu reservieren und bei Tieren weitgehend zu verbieten. Doch das Problem des hohen Antibiotika-Einsatzes wird bleiben - vor allem in der Massentierhaltung, und es betrifft am Ende vor allem die Menschen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.