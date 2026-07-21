Lange schnitten Menschen bei Intelligenztests von Generation zu Generation besser ab, doch seit einiger Zeit kehrt sich der Effekt um. Woran liegt das?

Wer schon einmal einen Intelligenztest gemacht hat, der kennt diese bangen Sekunden vor dem Blick auf das Ergebnis. Ein Intelligenzquotient von mehr als 100 sollte es schon sein, 120 und mehr wäre natürlich schön. Aber zu jenen mit weniger als 85 IQ-Punkten will keiner gehören.