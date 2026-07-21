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IntelligenzDas Rätsel um den sinkenden IQ

Lesezeit: 4 Min.

Ob die Menschen wirklich pauschal dümmer werden, lässt sich nicht so einfach sagen.
Ob die Menschen wirklich pauschal dümmer werden, lässt sich nicht so einfach sagen. SZ

Lange schnitten Menschen bei Intelligenztests von Generation zu Generation besser ab, doch seit einiger Zeit kehrt sich der Effekt um. Woran liegt das?

Von Valentina Reese

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Wer schon einmal einen Intelligenztest gemacht hat, der kennt diese bangen Sekunden vor dem Blick auf das Ergebnis. Ein Intelligenzquotient von mehr als 100 sollte es schon sein, 120 und mehr wäre natürlich schön. Aber zu jenen mit weniger als 85 IQ-Punkten will keiner gehören.

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