Zum Hauptinhalt springen

Klimakrise„Wir gehen jetzt in die Risikozone für Kipppunkte hinein“

Lesezeit: 4 Min.

Der Mertz-Gletscher ragt in der Ostantarktis in den Ozean.
Der Mertz-Gletscher ragt in der Ostantarktis in den Ozean. (Foto: Tony Worby, Australian Antarctic Division, Commonwealth of Australia/AFP)

Der antarktische Eisschild besitzt mehrere Kipppunkte. Klimaforscher warnen: Die ersten rücken nahe – selbst in Gebieten, die lange als stabil galten.

Von Benjamin von Brackel

Schon mal vom Mertz-Gletscher gehört? Nein, mit dem Bundeskanzler hat er nichts zu tun. Benannt ist der Gletscher nach dem Schweizer Entdeckungsreisenden Xavier Mertz. Dieser erkundete im Jahr 1912 mit zwei Mitstreitern ein Gebiet in der Ostantarktis. Einer von ihnen, der Brite Belgrave Ninnis, stürzte dabei mitsamt sechs Schlittenhunden und Verpflegung in eine Gletscherspalte, woraufhin Mertz und der Australier Douglas Mawson die Expedition abbrachen und die 500 Kilometer weite Rückreise antraten.

Zur SZ-Startseite

Klimawandel
:Dieser Gletscher bestimmt die Zukunft der Menschheit

In der Antarktis beginnt der Thwaites-Gletscher zu schmelzen – er entscheidet darüber, wie und wo wir leben werden.

SZ PlusVon Christof Gertsch und Mikael Krogerus

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite