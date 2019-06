1. Juli 2019, 00:00 Uhr Anatomie Barfuß und sensibel

Menschen, die viel barfuß laufen, haben dicke und harte Haut an ihren Füßen. Dennoch schränken die Schwielen die Empfindlichkeit für den Untergrund nicht ein. Daraus wollen Forscher Erkenntnisse für optimale Schuhsohlen ableiten.

Von Berit Uhlmann

Im unendlichen Streit um den richtigen Laufschuh - hart oder weich, hoch oder tief oder gar ganz ohne - fügt eine Arbeit im Fachblatt Nature nun einen neuen Aspekt hinzu. Richtig gefordert, so fanden Forscher aus Harvard, Chemnitz und mehreren afrikanischen Universitäten heraus, baut sich der Fuß einen optimalen eigenen Schuh. Er heißt Hornhaut und schafft es offenbar spielend, gleichzeitig Schutz und Sensibilität für den Untergrund zu gewährleisten. Die Wissenschaftler untersuchten die Füße von 81 Kenianern, von denen 35 überwiegend barfuß, die übrigen meist mit Schuhen unterwegs waren. Ultraschallmessungen ergaben, dass die Sohlen der Barfußläufer eine etwa 30 Prozent dickere und härtere Hornhaut aufwiesen als die der Schuhträger. Anschließend nahmen die Forscher ein Vibrationsgerät zu Hilfe, um zwei Rezeptortypen der Fußsohlen zu stimulieren, die auch beim Laufen gefordert sind. Es zeigte sich, dass die Füße - ob nun voller Schwielen oder mit zarter Haut - gleich sensibel auf Reize reagierten. Dass die Hornhaut die Empfindlichkeit nicht beeinflusst, erklären die Forscher mit deren Beschaffenheit. Hart und steif sei sie und dämpfe somit nicht die Signale, die bei Berührung des Bodens auf die Füße einwirken. Anders ist das bei Schuhen mit weichen Sohlen und gepolsterten Fußbetten, die damit Gang und Gleichgewicht beeinträchtigen könnten. So gesehen könnte es sinnvoll sein, wenn sich Schuhe am Vorbild Hornhaut orientierten und harte, flache Sohlen trügen. "Hornhaut ist ein bemerkenswertes Beispiel einer Konstruktion, die in natürlicher Auslese erschaffen wurde", schreiben die Forscher. Schließlich liefen der Mensch und seine Vorfahren sechs Millionen Jahre lang barfuß, ehe sie sich vor zirka 40 000 Jahren erstmals Schuhe anzogen.