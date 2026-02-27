Im Jahr 2021 veröffentlichte das Bundesforschungsministerium ein Imagevideo, in dem eine fiktive junge Forscherin namens Hanna die Vorzüge befristeter Verträge in der Wissenschaft erklärte. Viele Nachwuchsforscher fühlten sich schlicht veräppelt: Es war der Beginn der Protestbewegung #IchBinHanna. Eine der Initiatorinnen war die Philosophin Amrei Bahr. Inzwischen ist sie Juniorprofessorin an der Universität Stuttgart, erfolgreich zwischenevaluiert – damit wäre sie auf gutem Weg zu einer Professur. Stattdessen verkündete sie kürzlich auf dem Netzwerk LinkedIn: Spätestens 2028, wenn ihre Juniorprofessur ausläuft, will sie die Wissenschaft verlassen. Warum?