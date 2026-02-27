Zum Hauptinhalt springen

Forschungspolitik„Man muss die ganze Zeit abliefern“

Lesezeit: 5 Min.

Amrei Bahr ist noch Juniorprofessorin für Philosophie der Technik und Information an der Universität Stuttgart.
Amrei Bahr ist noch Juniorprofessorin für Philosophie der Technik und Information an der Universität Stuttgart. (Foto: privat)

Sie ist ein Gesicht der Wissenschaftler-Protestbewegung #IchBinHanna. Jetzt steht Amrei Bahr kurz vor der Professur – und schmeißt hin. Ein Gespräch darüber, ob Spitzenforschung auch ohne prekäre Bedingungen ginge.

Interview von Marlene Weiß

Im Jahr 2021 veröffentlichte das Bundesforschungsministerium ein Imagevideo, in dem eine fiktive junge Forscherin namens Hanna die Vorzüge befristeter Verträge in der Wissenschaft erklärte. Viele Nachwuchsforscher fühlten sich schlicht veräppelt: Es war der Beginn der Protestbewegung #IchBinHanna. Eine der Initiatorinnen war die Philosophin Amrei Bahr. Inzwischen ist sie Juniorprofessorin an der Universität Stuttgart, erfolgreich zwischenevaluiert – damit wäre sie auf gutem Weg zu einer Professur. Stattdessen verkündete sie kürzlich auf dem Netzwerk LinkedIn: Spätestens 2028, wenn ihre Juniorprofessur ausläuft, will sie die Wissenschaft verlassen. Warum?

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite