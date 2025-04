Tapinoma magnum stammt aus dem Mittelmeerraum und breitet sich in Deutschland aus. Warum Kommunen und Bürger die Tiere fürchten.

Von Francesco Schneider-Eicke

Es wirkt wie das Drehbuch zu einem Low-Budget-Science-Fiction-Film, ist aber Realität: Aggressive Ameisen breiten sich in Deutschland aus, legen die Internetversorgung von Gemeinden lahm und dringen in Gebäude ein. Millionen Tiere leben in Superkolonien, die sich über mehrere Quadratkilometer erstrecken. Wenn man die Ameisen zerdrückt, riechen sie nach ranziger Butter – und niemand weiß, wie man sie aufhalten kann.