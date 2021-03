Wald, so weit das Auge reicht - aber ist das genug? Das Amazonas-Gebiet in Brasilien.

Von Benjamin von Brackel

Im Sommer 2019 versammelten sich mehr als 30 Wissenschaftler in einem Hotel in der brasilianischen Stadt Manaus, mitten im Amazonas-Regenwald. Auf Einladung der National Geographic Society sollten die Klimaforscher, Biologen und Biogeochemiker der Verwandlung des größten Regenwalds der Erde auf den Grund gehen. "Wir wollten darüber diskutieren, was die Veränderungen antreibt und was das fürs weltweite Klima bedeutet", erzählt der Umweltwissenschaftler Kristofer Covey vom Skidmore College in Saratoga Springs im US-Bundesstaat New York. "Und zwar aus allen möglichen Perspektiven."