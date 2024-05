Interview von Joachim Laukenmann

Die Astrophysikerin und Astrobiologin Lisa Kaltenegger ist eine international führende Expertin in der Modellierung potenziell lebensfreundlicher Exoplaneten. Die gebürtige Österreicherin gründete und leitet das Carl-Sagan-Institut für die Suche nach Leben im All an der Cornell University in Ithaca, New York. Nun hat Kaltenegger ein lesenswertes, kurzweiliges und sehr persönliches Buch über die Suche nach außerirdischem Leben geschrieben.