Von Judith Mintrop

Bei einem Wechsel von Sonne und Wolken sticht die weiße Barkasse Steel Magnolia in See. Von der Bucht Carrera südlich von Punta Arenas aus fährt das Schiff vorbei an steilen Küsten, bewachsen mit Bäumen, die sich von den starken Winden geformt auf eine Seite biegen. Schon bald passiert die Barkasse das Kap Froward, den südlichsten Festlandpunkt Amerikas. Am Horizont zeichnen sich schneebedeckte Bergspitzen ab. Hier, im äußersten Süden Chiles, verbindet die Magellanstraße den Pazifik mit dem Atlantik. Die bekannte Meerenge ist ein einzigartiger Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten – von mikroskopisch kleinen, wirbellosen Organismen hin zum riesigen Blauwal.