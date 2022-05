Das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München hat die Krankheit nachgewiesen. In Europa waren zuletzt mehrere Ausbrüche von Affenpocken bekanntgeworden.

In Deutschland ist ein erster Fall von Affenpocken festgestellt worden. Das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München habe am Donnerstag erstmals in Deutschland bei einem Patienten mit charakteristischen Hautveränderungen das Affenpockenvirus zweifelsfrei nachgewiesen, teilte der Sanitätsdienst der Bundeswehr am Freitag mit.

In Europa waren zuletzt mehrere Ausbrüche von Affenpocken bekanntgeworden, darunter in Großbritannien, Portugal, Spanien, Italien, Frankreich und Belgien.

Das Affenpocken-Virus ruft meist nur recht milde Symptome hervor, kann aber auch schwere Verläufe nach sich ziehen. Zu den Symptomen bei Affenpocken gehören Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschläge, die meist im Gesicht beginnen und sich auf den Rest des Körpers ausbreiten.

Der erste Patient mit Affenpocken wurde 1970 in der Demokratischen Republik Kongo beschrieben. Bis heute beobachtet man die Erkrankung vor allem in abgelegenen Dörfern im tropischen Regenwald des westlichen und zentralen Afrikas. Am stärksten betroffen ist der Kongo, in dem zeitweise mehr als 1000 Erkrankte pro Jahr registriert wurden. Außerhalb Afrikas wurden die Affenpocken nur in einer Handvoll Ländern beschrieben; es handelte sich stets um importierte Fälle.

