Es ist Montag um etwa halb neun Uhr morgens, als die Bewohner der abgelegenen Region Afar in Äthiopien eine riesige Aschewolke in den Himmel steigen sehen. Bis zu achteinhalb Kilometer hoch steigt sie über dem Vulkan Hayli Gubbi in die Atmosphäre auf und treibt ostwärts über das Rote Meer und die Arabische Halbinsel.