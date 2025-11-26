Es ist Montag um etwa halb neun Uhr morgens, als die Bewohner der abgelegenen Region Afar in Äthiopien eine riesige Aschewolke in den Himmel steigen sehen. Bis zu achteinhalb Kilometer hoch steigt sie über dem Vulkan Hayli Gubbi in die Atmosphäre auf und treibt ostwärts über das Rote Meer und die Arabische Halbinsel.
VulkanausbruchEntsteht hier ein neuer Ozean?
Der Ausbruch des kaum erforschten Vulkans Hayli Gubbi in Äthiopien zeigt: Hier ist Größeres im Gange.
Von Fabian Kulle
Geologie:Wie Afrika zerfällt
Durch Ostafrika zieht sich ein Riss, der den Kontinent eines Tages spalten wird. Unterwegs mit einem Geologen in Botswana, der meint: Der Bruch geht noch viel weiter als gedacht.
