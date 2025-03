Von Jakob Wetzel

Es ist bislang ein außerordentlich gutes Jahr für das ägyptische Ministerium für Tourismus und Altertümer. Erst im Februar konnte die Behörde bekanntgeben, Forscher hätten die Grabkammer von Thutmosis II. gefunden und damit zum ersten Mal seit dem Grab von Tutanchamun 1922 wieder das Grab eines bedeutenden altägyptischen Königs entdeckt. Mehr als ein Jahrhundert war seither vergangen. Bis zum nächsten Fund hat es nun nicht ganz so lange gedauert: Wie das Ministerium mitteilt, ist bei einer Ausgrabung in Abydos erneut ein Königsgrab ans Licht gekommen. In diesem Fall ist allerdings noch unklar, wer genau einmal darin bestattet worden ist.