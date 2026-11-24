Kinder mit ADHS tragen im Vergleich zu ihren Klassenkameraden einen schweren Rucksack durch den Schulalltag. Das ist, natürlich, im übertragenen Sinne gemeint: Wer unter der Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung leidet, dem fällt es schwerer als anderen, ruhig zu sein, stillzusitzen, Fokus und Konzentration auf eine Aufgabe zu richten oder Impulse zu kontrollieren. All das erschwert betroffenen Kindern das Lernen. In vielen Ländern bieten Schulen deshalb eine Form der Unterstützung an, die in Deutschland den Namen „Nachteilsausgleich“ trägt. Dazu kann zählen, dass Kinder mit ADHS mehr Zeit bekommen, um Aufgaben zu erledigen, oder dass sie etwa mit Kopfhörern vor Umgebungsgeräuschen geschützt werden, regelmäßige Pausen einlegen oder sich bewegen dürfen. Aber hilft das auch? Profitieren Kinder mit ADHS davon?