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AstronomieWird die Schaltsekunde bald abgeschafft?

Lesezeit: 2 Min.

Die Atomuhr CS2 in der der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig.
Die Atomuhr CS2 in der der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig.
A3724 Felix Heyder/dpa/dpaweb

In den kommenden Jahren könnte beim Anpassen der Weltzeit an die Erdrotation erstmals eine Sekunde übersprungen werden müssen. Techkonzerne warnen vor den Folgen – doch es gäbe eine einfache Lösung.

Von Theresa Palm

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Der Schaltsekunde wird es an den Kragen gehen, das steht fest. Bereits 2022 hat das Komitee des Internationalen Büros für Maß und Gewicht entschieden, dass spätestens 2035 Schluss sein wird damit. Doch nun beschäftigt die Schaltsekunde die Welt doch nochmals.

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