In den kommenden Jahren könnte beim Anpassen der Weltzeit an die Erdrotation erstmals eine Sekunde übersprungen werden müssen. Techkonzerne warnen vor den Folgen – doch es gäbe eine einfache Lösung.

Der Schaltsekunde wird es an den Kragen gehen, das steht fest. Bereits 2022 hat das Komitee des Internationalen Büros für Maß und Gewicht entschieden, dass spätestens 2035 Schluss sein wird damit. Doch nun beschäftigt die Schaltsekunde die Welt doch nochmals.