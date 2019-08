Kassel (dpa/lhe) - Mit einer Müllsammlung an der Autobahn 7 bei Kassel hat die Straßenverwaltung Hessen Mobil auf das Problem von illegal entsorgten Abfällen aufmerksam gemacht. An einer Abfahrt zeigten Mitarbeiter am Donnerstag, wie viel Müll Autofahrer achtlos in die Umwelt werfen. "20 Prozent des Budgets der Autobahnmeistereien entfällt auf die Müllentsorgung", sagte Wolfgang Junge, Betriebsdezernent in Nordhessen. 3,6 Millionen Euro waren es im vergangenen Jahr bei Hessen Mobil insgesamt.