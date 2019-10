Gießen (dpa/lhe) - Die Angeklagten im Prozess um die Mineralfaserfirma Woolrec in Mittelhessen gehen gegen ihre Verurteilung vor. Die Verteidigung habe Revision eingelegt, teilte ein Sprecher des Landgerichts Gießen am Donnerstag mit. Damit wird sich nun der Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit dem Fall beschäftigen.

Die beiden Angeklagten waren in der vergangenen Woche wegen des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen beziehungsweise Beihilfe dazu zu Geldstrafen verurteilt worden. Die Richter zeigten sich überzeugt davon, dass sich die Männer - der frühere Firmengeschäftsführer und ein Gutachter - bei der Herstellung eines aus gefährlichen künstlichen Mineralfasern bestehenden Produktes nicht an Behördenvorgaben gehalten hatten.

Woolrec in Braunfels-Tiefenbach (Lahn-Dill-Kreis) war nach langem Streit um eine mögliche Schadstoffbelastung im Herbst 2012 stillgelegt worden. Das Landgericht verhängte Geldstrafen zwischen 17 150 Euro (490 Tagessätze zu 35 Euro) und 52 500 Euro (350 Tagessätze zu 150 Euro).