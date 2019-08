Dresden (dpa/sn) - Die Grünen in Sachsen sind besorgt über eine anhaltend hohe Zahl von Bränden in Abfall- und Recyclinganlagen. Der Landtagsabgeordnete Volkmar Zschocke listete am Donnerstag 25 Brände für 2018 auf. Seit Jahren brenne es durchschnittlich ein bis zweimal pro Monat in solchen Anlagen. "Den Betreibern, Behörden und der Staatsregierung ist es auch im letzten Jahr nicht gelungen, die gefährlichen Abfallbrände substanziell einzudämmen", erklärte Zschocke, der die Zahlen in einer Kleinen Anfrage im Parlament erfragt hatte. Die Leidtragenden seien Anwohner, Landwirte oder Imker. Denn Abfallbrände setzten einen regelrechten Cocktail schädlicher Stoffe frei.