Von Alexandra Ketterer

Gerät ein Fisch in das Maul eines Raubtiers, gibt es meist kein Entkommen. Er wird zerbissen oder gleich ganz in die Tiefen des Verdauungstraktes geschluckt. Doch einige Fischarten schaffen sie dann doch, die Rettung in letzter Sekunde. Da gibt es etwa den Säbelzahnschleimfisch. Der hat Eckzähne und Giftdrüsen im Unterkiefer. Sobald ihn ein Raubfisch verschluckt, spritzt er dem Angreifer das Gift in den Gaumen, sodass der Raubfisch ihn direkt wieder ausspeien muss. Eine andere Strategie nutzt der Kugelfisch. Wird er geschnappt, pumpt er sich so weit auf, dass es fast unmöglich ist, ihn zu verschlingen.