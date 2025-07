„Eine riesengroße Gelegenheit, mehr über das Universum zu lernen“, nennt es Richard Moissl, Leiter des Planetary Defense Office der Europäischen Weltraumorganisation Esa: Die Rede ist vom dritten jemals beobachteten interstellaren Objekt im Sonnensystem. Entdeckt hat ihn das Teleskop „Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System“ (ATLAS) in Río Hurtado, Chile, am 1. Juli. Der Komet wurde nach dem Teleskop 3I/ATLAS genannt.